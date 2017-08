Ők írják Botka kormányprogramját

Forrás: InfoRádió

Pogátsa Zoltán közgazdász, Andor László korábbi uniós biztos és Komáromi Zoltán egészségpolitikus, az Együtt választmányi tagja is részt vesz Botka László kormányprogramjának megírásában és népszerűsítésében. Ezt maga a szocialista miniszterelnök-jelölt erősítette meg az InfoRádió Aréna című műsorában, ugyanakkor hangsúlyozta, ezek az emberek nem egy árnyékkormány tagjai.A miniszterelnök-jelölt hozzátette, hogy augusztus végén, szeptember elején bemutatja a szakértőit, de nem fog miniszteri tárcákat osztogatni.Botka László szerint az országjárása folyamán sok vidéki településen találkozik helyben elismert, sértett szakemberekkel - például polgármesterekkel és iskolaigazgatókkal - , akik tavasszal még nem akartak mellé állni, de most már vállalják a jelöltséget.A következő napokban már be is mutat közülük néhányat - mondta az MSZP miniszterelnök-jelöltje.