Olimpiai bajnokunk megdöbbentő kijelentése Hosszú Katinkáról

Forrás: atv.hu

Hosszú Katinka nélkül senkit nem neveznek ki a MÚSZ elnökének, a stábjával egyeztetni kell, mondta az ATV Egyenes beszédben Wladár Sándor olimpiai bajnok úszó, és szavaiból az is kiderült: Katinkának nagyobb vétójoga van az úszószövetség elnökének kiválasztása ügyében, mint magának a miniszterelnöknek.Voltak a lemondásnak előjelei - mondta Wladár Sándor, az MÚSZ egyik lemondott tagja Vujity Tvrtkonak az ATV-ben. "Anno támogattuk, hogy kívülről jövő ember foglalja el a széket, komoly ígéretekkel", utalt Bienerth Gusztáv megválasztására Wladár, és hozzátette: Türelmi időt adtak Bienerthnek és az újonnan felálló szövetségnek, de az ígéretek üresek maradtak.Wladár szerint az ominózus elnökségi ülés is máshogyan történt, mint ahogyan az úszószövetség elnöke elmondta. Az utolsó napirendi pont szólt arról, hogy a tagok véleményt mondjanak a szövetségről és az elnökről is. Nem valós Bienerth állítása, miszerint mindenki támogatta az irányvonalát, mert az ülésen ő felszólalt a problémákról, majd többen csatlakoztak hozzá.Sós Csaba szerinte pótolhatatlan, és némileg védett személynek is számít. Az olimpiai bajnok úszó szerint a mostani elnök nagyban támaszkodott Sós Csabára, és a szövetség munkájának 95 százaléka is Sósnak köszönhető.Wladár fontosnak tartja, hogy a pénz megfelelő helyen kössön ki. Azért álltak fel, állítása szerint, mert érezték, hogy változásra van szükség, "egy olyan elnökségre, amely el tudja látni a feladatokat", legfőképpen a sportágfejlesztést.