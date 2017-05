Ömlött a vér Caramel szájából, úgy megverte a hittantanára

Forrás: atv.hu

"Nem akartam továbbvinni azokat a mintákat, amiket gyerekkoromban láttam: mindenhol az erőszak uralkodott" - mondta ezzel kapcsolatban Caramel a Heteknek, hozzátéve: "nekem húsz év még nem volt elég ahhoz, hogy minden rossz beidegződést le tudjak vetni magamról, akár viselkedési formákat, akár lobbanékonyságot, akár félelmeket (...) van ebben meló is, nemcsak elhatározás". A változásra Caramelt kislánya is inspirálja. "Nagyon odafigyelek, hogy a kislányommal véletlenül se bánjak úgy, mint ahogy velem bántak annak idején" - mondta erről az énekes. "Egy gyereket egy rossz szó, egy pofon, a kiközösítés az élete végéig el tud kísérni" - tette hozzá."Ahonnét én jövök, az egy igazi cigánytelep, amit úgy is kell elképzelni: putrik, földutak, döngölt padló a házakban, óriási szegénység, munkanélküliség. Ránk, cigány gyerekekre az iskolában mindig azt mondták, hogy koszos cigány, nem fogod semmire vinni, börtönben fogsz kikötni.Gyakran meg is vertek minket a tanárok. Így aztán sokan közülünk börtönbe kerültek, prostituáltak lettek, vagy drogok, balhék miatt fiatalon meghaltak" - mesélt gyerekkoráról a Heteknek Caramel, akit a legtöbbször hittantanára verte meg az iskolában. "Szó nélkül odajött hozzánk a folyosón, és akkora pofont adott, hogy orrunkon, szánkon dőlt a vér. Így aztán menekültem az iskolából is, otthonról is, és ilyenkor hol köt ki az ember? Az utcán, a hasonló sorsú haverok között. Szerencsém volt, hogy én eléggé antiszociális voltam, mert szégyelltem az otthoni körülményeimet, ezért nem nagyon barátkoztam senkivel" - emlékezett vissza.A teljes interjú a Hetek legfrissebb számában olvasható.