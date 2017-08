Öngyilkos lett a lottómilliárdos

Forrás: Pénzcentrum

Minden idők 6. legmagasabb főnyereményét sorsolták ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 3 024 303 035 forintot kaszált a "34; 36; 59; 69; 90" számsorozattal. A jelenlegi főnyeremény összege a 11. játékhét, azaz március óta halmozódott.Az újdonsült milliárdossal most biztos madarat lehetne fogatni, azonban egy ekkora összeg hatalmas teher is tud lenni. Sokan azt gondolják, csak pénz kell a boldogsághoz; akkor kerül minden a helyére az életükben, akkor dőlhetnek hátra, ha megvan a nagy ház, az új autó, a drága holmik. De sok lottónyertes példája mutatja, nem feltétlenül csak erre van szükség a jóléthez - írja a Pénzcentrum Sok másik mellett talán a legjobb példa erre annak a walesi nőnek a története, aki vonat elé vetette magát néhány évvel ezelőtt.Az emberek azt gondolják, folyamatosan boldognak kéne lennem, mivel megnyertem a lottót. De pénzen nem vehetsz egészséget és boldogságot - mondta a súlyos depresszióval küzdő nő, mielőtt öngyilkos lett.Pszichológusok, szociológusok, boldogságkutatók és pénzügyi szakemberek egyaránt régóta tanulmányozzák, milyen hatással lehet valakire a váratlan gazdagság. Az interneten számos esetleírást találhatunk, ezek általában pontosan arra világítanak rá, hogy hiába a vagyon, végeredményben egyáltalán nem hoz boldogságot.A szakemberek többsége azon a véleményen van, hogy a hirtelen jött gazdagság nemhogy nem teszi boldoggá azt, akinek az ölébe hullik, hanem éppen hogy tönkreteszi az életét.Magyarországon a külföldi példákkal ellentétben legtöbb esetben nem lát napvilágot, ki viszi haza a lottóötöst. Az pedig, hogy valaki bujkálni kényszerül, csak nehezebben feldolgozhatóvá teszi ezt a lelkileg is megterhelő helyzetet.Az amerikai felmérések azt mutatják, hogy a lottónyertesek többségénél alig telt el egy év, és az érintettek már semmivel sem érezték magukat boldogabbnak és szerencsésebbnek, mint a nyeremény előtt, sőt, olyan is akadt, aki boldogtalanabb lett, mert már nem lelte kedvét azokban az egyszerű tevékenységekben (egy jó vacsora, barátok, tévézés, kert stb.), amelyek addig örömet szereztek neki.