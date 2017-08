Orbán a nélkülözők zsebéből lopja a legtöbbet

Láthatóan Szijjártó is idegrendszeri problémákkal küzd

Szerző: Korózs Lajos

Ma már szinte nincs is olyan ember, akitől a Fidesz ne lopott volna valamit - kivéve a gazdagokat, mert a Fidesz a gazdagok pártja. De hogy Orbánék a legtöbb pénzt a nélkülözőktől veszik el, az megdöbbentő embertelenség!Orbán a nélkülözők zsebéből lopja a legtöbb pénzt. A szociális ágazatot évek óta lenyúlják.A gyermekétkeztetéssel például azt játsszák, hogy az év közben megítélt milliárdokkal egész évben dicsekszik a Fidesz, majd év végén suttyomban visszaveszik a pénzt és a fideszes önkormányzatoknak adják.Meglopja a Fidesz a nyugdíjasokat, mert kevesebb emelést ad nekik. Orbánék egymillió embert kilöktek a nyugdíjrendszerből azzal, hogy eltörölték a rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjat, és megszüntették a szolgálati nyugdíjakat. Az alaptörvény szerint a Fidesz bármikor elveheti, csökkentheti vagy felfüggesztheti a szülői nyugdíjat, a házastársi pótlékot, az özvegyi nyugdíjat és az árvaellátást.A Fidesz most már nyíltan meglopja a nélkülöző embereket. Azt hiszik, ezt is büntetlenül megtehetik. A Botka-kormány azonban igazságot fog tenni: 2018 után visszaadjuk az elesett és rászoruló embereknek azt a pénzt, ami nekik jár.