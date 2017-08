Orbán a semmirekellőknek és alkoholista pártpityuknak kínál karriert

"A szerencsétlen magyar tanuló ifjúságot a hazafias jobbra át! balra át! oktatásával mindig olyan rezsimek macerálták, amelyek utálták a demokráciát, lenézték a tömeget, és egy dicsőséges nagy vezér roppant súlyát nyögték. Mint most! A két világháború között a kabarék sztárja volt a semmire sem jó, részeges leventeoktató, de Rákosi és Kádár alatt, az MHK és MHSZ tisztikara is bűzlött az alkoholtól és a tehetségtelenségtől.



Orbán most a mai semmirekellőknek és alkoholista pártpityuknak kínál karriert és magas fizetést, a mi pénzünkön. Mert az ő álmaiban honvéd áll a Hargitán, és a magyar huszár kikergeti a világból az összes ellenséget. Aztán suvickosan megpödri a bajszát, meghúzza a csikóbőrös kulacsot és verbunkost táncol, egy szál karddal.



Valahol, tőlünk távol, villódzó képernyők előtt ülve, néhány gomb megnyomásával megbénít egy teljes országot egy másik állam katonája. Hogy mivel, hogyan? Orbánék azt nem is értik!"

Forrás: Bors