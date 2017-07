Orbán az EU-t összekeveri egy pénzautomatával

az EU értékközösség és nem szabad összekeverni egy pénzautomatával

Forrás: b1.blog.hu

Kitért a béketűrésből és válaszolt a magyar külügyminiszter legújabb kirohanására az osztrák szociáldemokraták frakcióvezetője. Szíjjártó ugyanis élesen nekiment Kern kancellárnak, aki azt nyilatkozta, hogy a magyar és a lengyel kormányt jobb híján pénzügyi nyomással kell jobb belátásra téríteni. A magyar diplomácia vezetője szerint az osztrák kormányfő azonban ily módon azoknak a balliberális erőknek az oldalára állt, akik a Soros-tervet akarják végrehajtani.A tudósítás megjegyzi, hogy a magyar vezetés szerint a milliárdos több millió menekültet akar Európába hozni. Nos, minderre Andreas Schieder úgy reagált, hogy amit Szíjjártó mondott, az nívótlan, és jobb lenne, ha a magyar politikus mérsékelné magát. Egyben arról tanúskodik, hogy Magyarország mennyire elszakadt a valóságtól.Azt is mutatja, hogy a magyar demokrácia és emberi jogok leépítése egyre nyersebb támadásokhoz vezet a szomszédos államokkal szemben. Hozzátette, hogy. Nem lehet az előnyöket kicsemegézni.A lap egy másik cikke úgy érzékeli, hogy repkednek a pofonok Budapest és Bécs között és számítani lehetett a magyar visszavágásra, miután Kern a támogatások visszafogásával fenyegette meg a magyar és a lengyel kormányt. Így is történt, Orbán Viktor a külügyminiszterét küldte csatába, aki önzéssel vádolta meg Ausztriát.Kijelentette, hogy egyetlen más állam sem olyan szolidáris az osztrákokkal mint Magyarország, merthogy a kerítés a szomszédokat is védi. A kancellár előzőleg azzal vádolta meg a magyar vezetést, hogy az véget akar vetni a jogállamnak és a hatalmi ágak megosztásának.Ausztria különben a jövő év második felében lesz az EU soros elnöke, így érdemben bele tud szólni a 2020-tól esedékes szubvenciók elosztásába. Itt elsősorban a strukturális alapok jönnek szóba, és ebből a szempontból érdekes, hogy a jogi ügyekben illetékes biztos pár napja éppen az pedzegette: a következő költségvetés meghatározásánál figyelembe kell venni azt is, egyes kormányok mennyire tartják tiszteletben a jogállami normákat.