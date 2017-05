Orbán, az orális szex és a büntetés

Szerző: Márkus

Mint az MLSZ honlapján olvasható, a Ferencváros - DVSC mérkőzéssel kapcsolatban az Fradit, mint visszaesőt, hivatalos személyek parkolási feltételeinek biztosításával kapcsolatos szabályzati előírások megsértésért 500 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.A fegyelmi bizottság nem volt kíméletes az angyalföldiekkel sem, a Diósgyőr - Vasas mérkőzésen a piros-kék drukkerek szidalmazták a női játékvezetőt, amiért a klubnak 200 ezer forintot kell fizetnie.Az Újpestet szintén visszaesőként marasztalta el a testület, mivel a Videoton elleni meccsen a szurkolók megbotránkoztató magatartást tanúsítottak. Az MLSZ hivatalos közleménye zárójelben ugyan, de megjegyzi, hogy konkrétan azért, mert az ellenfelet, más sportszervezetet és egy politikust szidalmaztak.Aki ismeri a stadionok világát, az tudja, hogy az ellenfél szidalmazása ma már sajnos hozzátartozik a magyar futball szubkultúrájához, ám a politikus szidalmazása, és annak jegyzőkönyv szintű szankcionálása még nem elterjedt.De ki is lehetett az a politikus, akit az újpestiek a szájukra vettek? A Sztárklikk több, a meccsen jelenlévő lila-fehér szurkolót is megkérdezett, akik egymástól függetlenül elmondták, hogy a kiemelkedően magas pénzbüntetés oka nem más, minthogy kórusban kérték fel a Videoton szurkolóit, hogy - finoman fogalmazva - lépjenek orális kapcsolatba közismert drukkertásukkal, Orbán Viktorral.Figyelemreméltó és a labdarúgó szövetség értékítéletét is jól mutatja, hogy míg a Vasas esetében a női játékvezető szidalmazása 200 ezer forintot ért, a miniszterelnöké már a dupláját.