Orbán barátjának cége újabb több tízmilliárdos megbízást kapott

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

A tematikus bemutatókomplexumban a pannon ősvadon világát igyekeznek feleleveníteni. A Pannon Park a tervek szerint nagy terjedelmű, tágas szabadkifutókból, illetve egy központi, fedett építményből fog állni.Úgy tűnik, az utóbbi időben Garancsi cége egyre jobban fekszik a kormánynál, ugyanis megbízást megbízás után nyer el az üzletember. Az övé lehet például egy több mint 300 négyzetméteres Andrássy úti ingatlan, amelyben most a Szabó Ervin-könyvtár egy fiókja működik.Nem rég hallhattunk arról is, hogy 12 milliárdból építenek szállodát a Párizsi udvarban az egykori jordán pénzváltók, a kivitelezést szintén Garancsi István cége, a Market Zrt végezheti.A beruházás teljes költsége 12,5 milliárd forint, amelyet az állami tulajdonú Eximbank finanszíroz. A leendő szálloda igazgatója szerint gond nélkül vissza tudják majd fizetni az állami hitelt.Garancsi azonban nemcsak az építőiparban teljesít jobban: az üzletember egyik cége, az online kasszák mobil adatátvitelét biztosító Mobil Adat Kft. árbevétele 2015-ben és 2016-ban is kétmilliárd forint fölé hízott.Emellett a vállalkozó reklámmal foglalkozó cége is növelte bevételét, 2016-ban 1,7 milliárdból 117 millió forintnyi profitot termelt - a gyarapodásban egy jogszabályváltozás is szerepet játszott.Visszatérve az építkezésre, a legnagyobb port talán a Kopaszi-gát beépítése okozta, a luxusberuházást szintén Garancsi István csípte el. A területre milliós négyzetméterárú lakásokat és toronyházat építenek.Utóbbi miatt a Budapest Világörökségéért Alapítvány a hatóságokhoz fordult, hiszen szerintük az belelóg majd a főváros védett dunai panorámájába. A Fővárosi Közgyűlés azonban végül zöld utat adott a fejlesztésnek.Mindezek után, Garancsi sem maradhatott ki a stadionbizniszből, ő építi a Vasas új csarnokát, 1,2 milliárd forintért.