Orbán benyújtotta Brüsszelnek a 135 milliárdos számlát

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

Lázár János szerint az európai szolidaritás ügyében a határvédelem kérdéséről is beszélni kell, és a szolidaritásnak a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia.A magyar oldalon felmerült költségek viseléséből az uniónak is ki kell vennie a részét - mondta."Cselekedettel és nem kéréssel kezdtük a határ védelmét" - mondta Lázár János, hozzátéve, hogy remélik, az EU védelméből most a tagországok is kiveszik a részüket.Elmondta, hogy ha Brüsszel visszautalja ezt a pénzt, az visszakerül a központi költségvetésbe, de annak felhasználásáról még nincs döntés.Lázár János szerint Brüsszeltől gyors válaszra számíthatnak Orbán Viktor politikai nyilatkozatára.