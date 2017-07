Orbán beteges pénzszórása

Forrás: mno.hu-sztarklikk.hu

A diósgyőri egyesület felújítja a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadiont és az egri Szentmarjay Tibor Stadiont, valamint - pontosabban meg nem határozott helyen, időben és összegből - létrehoznak egy felvidéki labdarúgó-akadémiát is.A felvidéki akadémiára szánt támogatás mellett további milliárdok jutottak a határon túli magyar focifejlesztésére: a legtöbb pénzt a Magyar Labdarúgó Szövetségen (MLSZ) keresztül a szlovák második ligában szereplő Komáromi Football Klub kapja, amely ötmillió-kilencszázezer eurót, azaz nagyjából 1,8 milliárd forintot költhet a klub által használt stadion felújítására.A kapott pénzből lebontják a futballpálya körül lévő földsáncot, új fűtött füves pályát alakítanak ki, de lesz műfüves pálya is, valamint felújítják a meglévő öltözőket és lelátókat is. Mindemellett új lelátót is építenek.