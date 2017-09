Orbán dicső királysága

Steffen Dobbert, a Die Zeit újságírója szerint Orbán hét éves kormányzása alatt úgy megváltoztatta az országot, ahogyan előtte egyetlen választott politikusnak sem sikerült.A demokráciát még nem számolta fel teljesen, de megváltoztatta, autokráciába taszította az országot, ami kezd diktatúrává alakulni.A legfontosabb területek már a Fidesz ellenőrzése alatt vannak.A Die Zeit újságírója néhány furcsaságára hívta fel az olvasói figyelmét. Szerinte ezek jól jellemzik a mai hatalmat, Magyarország átalakulását. Már csak azért is, mert egy részüket uniós pénzből finanszírozták, hasznuk erősen megkérdőjelezhető.Megemlíti a felcsúti kisvasutat, amely a helyi stadiont köti össze egy erdővel, oda-vissza ingázik az 5.7 kilométeres pályán. Majdnem kétmillió euró uniós pénzt költöttek rá, naponta nagyjából 25 ember utazik rajta, de legalább van vasút a felcsúti arénához, ami máris a jelenlegi hatalom egyik emlékműve.A másik jellemző "beruházás" amit a lap bemutat, a Tyukodon EU-s támogatásból épített tizenegy kilátó.Az újságíró beszámolt arról, hogy a román-magyar-ukrán hármas határnál fekvő Tyukod egyik lakója neve vállalása nélkül - királynak nevezte Orbán Viktort, aki valóban úgy kormányozza már az országot, mint egy király.Szerinte Tyukod is jelképe annak,hogyan lehet hasznavehetetlen beruházásokra elverni uniós pénzt, illetve hogyan működik Orbánék rendszere. A kilátók tetejéről nem nyílik különleges panoráma, turisták egyiket se nagyon látogatják, de valamire el akarták költeni az elkölthető ingyen pénzt - és elköltötték.A hazánkat bemutató riport tájékoztatja az olvasókat arról is, hogy az unió Magyarország ellen számos kötelezettségszegési eljárást indított. Orbánt és kormányát ez nem zavarja. Nyugodtak, mert tudják, hogyan lehet következmények nélkül ezeket megúszni úgy, hogy közben az EU előnyeit - források - továbbra is élvezhessék.