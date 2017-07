Orbán egyenként lövi ki az ellenzéki újságírókat

Forrás: Magyar Nemzet

Bár a Riposttól az Origón és a TV2-n át a 888.hu-ig ívelő kormánypárti médiabirodalom már jó ideje támadja a kabinet tevékenységét bíráló lapokat, tévéket, rádiókat, hírportálokat, eddig főleg a cégek tulajdonosait "lőtték" azt bizonygatva, hogy nincs is független sajtó. A Magyar Nemzet úgy értesült, ősztől az újságírók is célkeresztbe kerülhetnek.A kormánypárti propagandagépezet korábban sem válogatott az eszközökben - emlékeztetett a lap. A TV2 Tények című híradója tavaly novemberben a HVG.hu újságírójáról készített egy lejárató riportot, amiért be mert számolni az egyik állami médiás vezető, Várhegyi Attila betegségéről. Gergely Zsófiáról azt állították: "számos lejáratási botrány központi alakja", aki rejtőzködik, nem meri vállalni a nevét.De támadták már az Index volt, a 24.hu jelenlegi újságíróját, Spirk Józsefet is. Tavaly a 888.hu közölt karikatúrát róla, legutóbb pedig a Magyar Idők bírálta, amiért megírta, hogy a miskolci tévében a lap publicistája, Bayer Zsolt "lemarházta" Ferenc pápát.A 444.hu újságíróját, Halász Júliát - aki Varga Mihály miniszter egyik fórumáról készített videóriportot, de kitiltották a teremből és inzultálták a szervezők - pedig hazugnak próbálták beállítani, aki csak azért ment oda, hogy provokáljon.Korábban a Magyar Nemzet és a Hír Tv munkatársait is támadták, árulónak minősítve őket.