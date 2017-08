Orbán engedelmes alattvalókat akar nevelni

Forrás: b1.blog.hu

Fegyverbe, ifjúság! Így vezeti fel a német közszolgálati tévé az ARD híradója, hogy Magyarországon a katonai nevelést is beleveszik az oktatási programba. Csak éppen szépen becsomagolják, hogy miről is van szó.Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár pl. arról szónokolt, hogy a diákok tanuljanak a hazaszeretetről, mert a demokratikus társadalmak számára az a jó, ha a polgárok készek megvédeni a hont. De a honvédelem nem lenne önálló tárgy, ám az fontos, hogy új életérzés jöjjön létre. Pedagógusok és szülők ugyanakkor már régen óvnak az iskolák fenyegető militarizálásától.Radó Péter azt kifogásolja, hogy a kisdiákokat ideológiával bombázzák az iskolákban. Meg kell tanulniuk alkalmazkodni, hogy azután Orbán Viktor engedelmes alattvalói legyenek. A jelentés felidézi, a kormány már átíratta a tankönyveket, hogy azokban nyomatékosabb legyen a hazafias tartalom és a konzervatív családkép. A bírálók mindebben kísérletet látnak arra, hogy olyan nemzedékek neveljenek ki, amely alkalmas katonai célokra. Idevág, hogy országszerte 200 lőteret kívánnak létesíteni, ahol a fiatalokat is kiképzik majd.