Orbán és förtelmes propagandaosztagai arra építenek, hogy az átlagember nem olvas idegen nyelven megjelent Soros-szövegeket, sőt magyarul sem, ha mégis olvas, öt perc múlva elfelejti. Így ők azt hazudnak, amit akarnak. És látják, hogy a nálunk nem is létező migránsokkal még mindig lehet ijesztgetni a választókat.



Orbánt nem érdeklik a migránsok, csak meg akarja szerezni az ön szavazatát, Kedves Olvasóm! És meg is fogja!



Mert amikor először harsogja a fülébe a Habony-osztag, hogy jön a Soros, hozza a migránsokat, ön majd kételkedik. Amikor tizedszer üvöltik, ön már bizonytalan lesz, századjára, ezredjére meg elhisz mindent, amit el akarnak hitetni önnel.



És nagyon el akarják hitetni, és elmondják tízezerszer is, hogy ön veszélyben van, és csak ők tudják megmenteni. Az összes közül ez a legnagyobb hazugságuk!



Forrás: Bors

Pallagi Ferenc emlékeztet, hogy Soros is káosznak nevezi az unió egész menekültpolitikáját, csak úgy, mint Orbán. Soros szerint az uniónak vissza kell szereznie a rendelkezést a külső határai fölött, ugyanúgy, ahogy Orbán is mondja.Soros szerint az unió nem kényszeríthet menekültek befogadására egyetlen országot sem, ha azt az nem akarja, mint ahogy a menekülteket sem kényszerítheti, hogy olyan országban éljenek, amely nem szeretné befogadni őket!Mindez abban a Soros-szövegben van - írja a Bors volt főszerkesztője -, amely az Orbán-propaganda szerint azt mondja, hogy egymillió migránst kell minden évben betelepíteni, és a tiltakozókra is rá kell kényszeríteni ennek elfogadását. Nem igaz, nincs ilyen szöveg! Ez sima hazugság! - hangsúlyozza.