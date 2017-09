Orbán felcsúti helytartójának az alapítványa már 14 milliárd forintot kapott

Mentsünk együtt életet!

Kampányt indít az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a laikus újraélesztés elsajátítására: budapesti és vidéki fesztiválokra, nagyobb ifjúsági rendezvényekre oktatóbabákkal települnek ki a szakemberek, hogy gyors és gyakorlatias oktatást tartsanak - közölte a szervezet.

Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője közleményében azt írta, a Wake Up - Mentsünk együtt életet! című kampány indulásának apropója, hogy bár az elmúlt években sokat tettek a lakosság életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztéséért, de még most is van tennivaló, a kiérkező mentők csak ritkán találkoznak szakszerű elsősegélynyújtással.A mentők által évent...