Orbán felzabálta a teljes vidéki sajtót

Forrás: Hír TV

Kormányközeli kezekbe került újabb három megyei nyomtatott napilap - értesült a Hír TV. A vevő Media Development Management Kft.-t áprilisban alapították, és ahhoz az osztrák üzletemberhez, Heinrich Pecinához köthető, aki korábban a Mediaworks kiadóval először felvásárolt 12 megyei napilapot, majd bezárta a Népszabadságot."A Népszabadság bezárása után az egész Mediaworkst eladta Mészáros Lőrincnek, tehát nem nagyon van értelme arról vitatkozni, hogy ő vajon független osztrák befektető-e, vagy egy kormányközeli figura. Egyértelmű az utóbbi" - vélte a helyzetről Urbán Ágnes médiakutató.Pecina azóta is jó kapcsolatot ápol a már csaknem kétszáz lapot birtokló Mészáros Lőrinccel.A Hvg szerint ugyanis a felcsúti polgármesterhez köthető MKB Bank, valamint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank adott hitelt a Russmedia felvásárlására. Urbán szerint valószínűleg a versenyhivatali vizsgálat miatt elkerülték, hogy ezt a céget is a Mediaworks vásárolja fel. A megyei napilapok zöme ugyanis a Mediaworks kezében van. A Russmedia eladásával a maradék is Fidesz-közeli tulajdonoshoz került.A Kisalföldet, a Délmagyarországot és a második legnagyobb bulvárlapot birtokló Lapcom kiadót pedig hamarosan Andy Vajna veheti meg. Az országos napilapok piacán sem jobb a helyzet már csak két politikai és egy bulvárlap nem része a fideszes médiabirodalomnak.