Orbán folyamatosan szívatja Tarlóst

"Orbánnak, amikor főpolgármestert keresett, olyan emberre volt szüksége, akinek nincsen a párton belül nagy beágyazottsága, nehogy a külső legitimitását a belső hatalmi rendszerben is használni akarja. Ráadásul a nem fideszes szavazókat is meg tudja szólítani, ehhez pedig időnként be kell szólogatni a Fidesznek. Orbán szerintem most már eljutott oda, hogy nincsen szüksége erre, és a várossal szemben olyan politikát folytat, amiből egyértelműen az látszik, hogy Budapest lefejezése a cél.



Az elmúlt években nem történt más, mint a főpolgármester és a főváros kukoricára térdepeltetése. Ennek a legbiztosabb jele, hogy az idei költségvetés 2020-ra 161 milliárdos adósságállománnyal számol, ami a működési bevétel 78 százaléka. Sikerül visszahozni a konszolidáció előtti két és fél évtized adósságállományát - feleakkora költségvetés mellett."

"a kormány minden egyes, Budapestet érintő intézkedésével azt demonstrálja, hogy arra van pénz, amire Orbán Viktor adni akar."



"A Fidesz Budapest-politikája csakis hatalmi szempontból értelmezhető, ezek miatt szavazatokat nem fog kapni, hiszen ezeket a beruházásokat utálják a budapestiek. Az egésznek az lesz a vége, hogy 2019-ben, óriási eladósodás mellett, remegő térddel várja majd a városvezetés, hogy Orbán nagy kegyesen megmentse."

Forrás: Magyar Narancs

Karácsony szerint olyan mértékben szívatják Tarlóst, mintha a legpotensebb ellenzéki vezér állna Budapest élén: