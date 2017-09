Orbán határvédelmi pénzköveteléséről ír a külföldi sajtó

Forrás: MTI-Sztárklikk

A FAZ Oroszlán az oroszlán ellen címmel közölte Stephan Löwenstein és Werner Mussler írását, amelyben kiemelték, Orbán Viktor magyar kormányfő aligha fűzött nagy reményeket legújabb követeléséhez, hiszen az Európai Bizottság (EB) már akkor élesen bírálta a határkerítés ügyét, amikor a kormányfő 2015 júniusában bejelentette felépítését.Hozzátették, Orbán "bizonyára nem teljesen véletlenül" emlékeztet követelésével Donald Trump amerikai elnöknek a választási kampányban tett kijelentésére, miszerint falat épít az amerikai-mexikói határra, és az építkezés számláját kifizetteti Mexikóval. Ami Trump számára "slágertéma" volt a kampányban, az Orbánnak is jól jöhet a 2018-as parlamenti választás kampánya.A miniszterelnök egyébként is "állandó kampányt folytat", és lehetőleg nem belső ellenfelekkel, az elaprózódott ellenzékkel, hanem "a nagy külső ellenfelekkel", hol Soros Györggyel, hol az EB-vel szemben - fejtették ki a FAZ szerzői, megjegyezve, a Fideszben az a mondás járja, hogy "az oroszlán oroszlánokkal akar játszani".Kiemelték, hogy az EB nem utasíthatja el teljesen Orbán követelését, mert a kormányfő nemcsak a kerítésépítésre, hanem a kiképzésre és a határzár fenntartására is hivatkozott.Viszont ha az EU mégis utal támogatást, "biztosra vehető, hogy a magyar közleményekben nagyon nagy betűkkel áll majd", hogy Brüsszel a kerítésre adta a pénzt.