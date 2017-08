Orbán haverja újabb 3 milliárdos munkát kapott

Forrás: mfor.hu

Nem is olyan régen számolt be a sajtó arról, hogy a Market Építő Zrt. és a Vasas Sport Club július 17-én szerződött az új kézilabdacsarnok kivitelezésére, melyért Garancsi István cége nettó 1,19 milliárd forintot fog kapni, ha minden jól megy. Most újabb szerződést tettek közzé, mely alapján még egy ennél is zsírosabb melót csípett meg a Market Zrt - írja az mfor.hu Augusztus 1-jei dátummal szerződött a Vasas a Market Zrt. és a bajai székhelyű "EMEL" Épkerszolg Kft-vel a Folyondár Sportközpont komplex fejlesztésének kivitelezésére. A munkáért összesen nettó 2,95 milliárd forintot kapnak majd a vállalkozók.Az új sportközpontban lesz egy multifunkcionális sportlétesítmény lesz, melynek része a Magyar Röplabda Szövetség által NB, Challenge Kupa, CEV Kupa versenyek rendezésére hitelesített 600 fős fix lelátóval rendelkező röplabdacsarnok, 200 fős fix lelátóval rendelkező tornacsarnok, tetőszinti nyitott sportpálya, valamint ki kell alakítani a fentiek sporttechnológiai kiszolgáló és üzemeltetési egységeit, és a külső felszíni parkolókat.Az új csarnoknak 2019-re kell majd készen lennie a szerződés szerint, a munkálatokban alvállalkozók is a nyertes cégek segítségére lesznek.