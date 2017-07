Orbán hazudott kerítésügyben

Forrás: Hír TV

A déli határon felhúzott kerítés az egyik tétje a 2018-as országgyűlési választásoknak - mondta Orbán Viktor szombaton Tusnádfürdőn. "A magyarországi ellenzék ezzel szemben nyíltan hirdeti, hogy ők le fogják bontani a kerítést és a bevándorlókat be fogják engedni az országba" - jelentette ki a kormányfő.Az MSZP miniszterelnök-jelöltje májusban a Reutersnek azt mondta: a kerítést akkor bontaná le, ha az Európai Unió határvédelmi ellenőrzése és a közel-keleti helyzet megnyugodna. Botka László később hozzátette: amíg a magyarok félnek, a kerítésnek állnia kell.A Jobbik sem bontaná le a kerítést, sőt még szigorítana a határ védelmén. "Nem pusztán megmarad a kerítés, hanem felállítjuk a magyar határőrséget, és törvényi szinten is megszüntetjük a letelepedési kötvény intézményét" - jelentette ki Jakab Péter szóvivő.Az LMP is megtartaná a kerítést, bár Schmuck Erzsébet szerint nem ez jelenti a menekültválság megoldását. A frakcióvezető-helyettes úgy látta, "a közös európai védelem és még az európai uniós védelmen kívül bírálják el a migránsoknak a helyzetét, ott dőljön el, hogy valaki valóban rászorul arra, hogy beengedjük az Európai Unióba".A DK és a Párbeszéd is úgy látja: a kerítés ügye másodlagos kérdés, a menekülteket sem ez állította meg, hanem az unió és Törökország megállapodása. Ám míg Gyurcsány Ferenc pártja szerint figyelembe kell venni, hogy a kerítés sokaknak a biztonság illúzióját jelenti, a Párbeszéd szerint akár fel is lehet számolni. "Nincs szükség a kerítésre, nem azért, mert szeretnénk a menekülteket beengedni Magyarországra kontrollálatlanul, hanem mert nem a kerítés oldja meg ezt a problémát" - jelentette ki Jávor Benedek EP-képviselő.