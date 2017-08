Orbán hazugságkampánya visszaüt

Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

A MoMa elnöke szerint visszájára fordult a kormány Brüsszel-ellenes plakátkampánya - ezt bizonyítja, hogy egy felmérés szerint 2010 óta most a legnagyobb a magyarok bizalma az Európai Unió irányába.Az Eurobarométer egy olyan közvélemény-kutatás, amit félévenként végeznek. Ebből az derült ki, hogy 2010 óta most a legnagyobb a magyarok bizalma az Európai Unió irányába - magasabb, mint a magyar kormányéba.A Fidesz sok milliárd forintot költött Brüsszel-ellenes és Soros György-ellenes plakátokra, de pont a negatív kampánynak köszönhető, hogy a magyar emberek jobban bíznak Brüsszelben.A pártelnök szerint a túlhúzott kampánynak az az eredménye, hogy még azok is elfordultak a kormánytól, akik eredetileg hittek Orbán Viktorékban. "Ilyen mértékű hülyeségeket, hogy Soros György hívja össze a parlamentet vagy az Európai Bizottság ülését, azt normális ember nem hiheti el" - mondta.Borkos Lajos szerint Orbán Viktor sok tekintetben elvesztette a józan eszét. Úgy véli, önsorsrontás, amikor ilyen mértékű hazugságkampányba keveredik, mert már azok sem hiszik el a propagandaszövegeket, akiket ezekkel megcéloznak.Ezért mondom már régóta, hogy amikor egy önmaga csalhatatlanságába belecsavarodott, nemzetvesztő nemzetvezér úgy gondolja, hogy ő mindent megtehet és az adófizetők pénzéből őrültebbnél őrültebb szövegekkel teleplakátolja az országot, akkor ez már tragikus, vagy ha úgy tetszik, nevetséges is. És ezt a nép elismeri.A választásokra áttérve Bokros szerint a kérdés az, hogy van-e alternatíva. Úgy véli, ha az ellenzék fel tud mutatni hiteles személyeket, valamint teljes körű összefogást, ezáltal megmutatja a társadalom számára, hogy van alternatíva, akkor az a közvélemény-kutatásokban is tükröződni fog.De amíg a baloldali pártok anyázzák egymást és személyeskedésbe hajló viták vannak egy párok belül, a tekintetben, hogy ki a Fidesz-ügynök, ez nem erősíti a népben azt a bizalmat, ami a hiteles ellenzéki alternatíva iránt megfoganhatna.Bokros Lajos felelősségvállalásra szólította fel az MSZP-t. Szerinte a szocialista pártnak "el kell döntenie, hogy magára vállalja a történelmi felelősséget, vagy ő hosszabbítja meg annak a Fidesz-önkényuralomnak a további fennmaradását, aminek a hatalomra jutását 2010-ben maga segítette".