Orbán hitleres vicce bejárta a világsajtót

Forrás: Napi.hu

Immáron harmadik napja ismételgetik a világsajtóban megjelent tudósítások, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szerint az EU és Soros György magyar származású milliárdos Európa muszlimizálásán fáradozik. Az egyik cím Sorossal kapcsolatban az üzletember állítólagos maffiájáról és az annak médiájáról szóló részt emeli ki. Napi.hu összeállítása szerint fontos elem már a head line-okban is, hogy Orbán szolidaritást vállalt a lengyel igazságügyi reformmal, azaz a magyar kormányfő minden konszenzust igénylő uniós döntésben vétózni fog, amely elítélné a varsói kormányt ezzel kapcsolatban (mondván: valójában a demokrácia csorbításáról van szó).Magyarország bevándorlásellenes miniszterelnöke szerint az EU vezetői és Soros György új vegyes, muszlimizált Európát akarnak. Ezzel a felütéssel indítja tudósítását az AP, amelyet dailymail.co.uk-tól kezdve a kevésbé ismert Word Tribune-ig egészen a New Jersey Heraldig számos internetes hírportál átvett.A magyarországi határkerítés, amelyet a budapesti kormány feje szerint más kelet-közép-európai országok is támogatnak, meg fogja akadályozni, hogy az EU és Soros sikerrel növelje a muszlim bevándorlást Európába. Miközben ezt a fajta migrációt - amely megváltoztatná Magyarország kulturális identitását - a budapesti kormány elutasítja, a nyugat-európai keresztények mindig biztonságra lelhetnek ebben az országban.Az amerikai hírügynökség kiemeli, hogy Magyarországon 2018 áprilisában választások lesznek. A tudósításból kiderül, hogy a magyar kormányfő szerint az ellenzéki pártok nincsenek egy súlycsoportban a kormányával. Ennek jegyében szerinte a választási kampányban külső erőkkel kell megküzdeniük: a Soros-féle maffiával, a brüsszeli bürokratákkal és az általuk üzemeltetett médiával.Az AP-nek köszönhetően bejárja a világsajtót Orbán sajátosnak tűnő vicce, amelyet a második világháború időszakából kölcsönzött. Azt kérdezték tőle, kit választana Donald Trump az USA elnöke és Vlagyimir Putyin orosz államfő közül. Erre - utalva a régi kérdésre, amelyben az alternatíva Hitler és Sztálin volt - azt válaszolta, hogy Marlene Dietrichet (a második világháború ikonikus, nácigyűlölő, német énekes-színésznő sztárját).Miután elnevette magát a saját viccén azzal magyarázta megjegyzését, hogy nem lehet jó választ adni egy rossz kérdésre. Az AP emlékeztet rá, hogy Orbán éppen egy évvel ezelőtt adott hangot annak, hogy támogatja az akkor esélytelen elnökjelöltnek tartott Trumpot, Putyin pedig az elmúlt két évben kétszer járt Budapesten.Orbán ezt követően gyakorlatilag egyfajta hűségesküt tett Angela Merkel német kancellárnak. Arról beszélt, hogy ha a magyar külpolitikának irányadó politikus sztárt kellene választania, az nem Trump vagy Putyin, hanem Merkel lenne - írja az AP.