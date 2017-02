Orbán ígérete: betiltja a neonáci felvonulást

Forrás: Sztárklikk/Index/MTI

A találkozón Havasi Bertalan szerint a következőkről esett szó - foglalta össze az Index:A megbeszélésen szóba került a hétvégi neonáci rendezvény ügye is, amelyet a Mazsihisz elnöke elfogadhatatlannak nevezett. Havasi Bertalan szerint a felek megállapodtak abban, hogy - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a Belügyminisztérium megtalálja a törvényes megoldást az ilyen események megakadályozására.A leégett zuglói zsinagóga helyreállításához Heisler András segítséget kért a kormányfőtől, Orbán Viktor erre ígéretet tett.A Mazsihisz elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt a Szeretetkórház fejlesztési terveiről is, ebben az ügyben rövidesen megtörténik a kapcsolatfelvétel az Emberi Erőforrások Minisztériumával.A Maccabi Európa Játékok, azaz a zsidó Európa-bajnokság 2019-es budapesti megrendezése kapcsán szóba került a helyszínként kiválasztott sportközpont témája is; mivel nagyon szoros a határidő, megállapodtak, hogy a miniszterelnök rövidesen a kormány elé viszi az ügyet.Orbán Viktor és Heisler András tárgyalásán a határon túli magyar ajkú zsidó közösségek segítésének lehetőségeit is áttekintették.