Orbán jól megszívatta Kósát

Szerző: Herczeg Ármin

Most éppen egyik legrégebbi harcostársát, Kósa Lajos küldte a mélybe. Látszólag ugyan felemelte, hiszen miniszteri posztot adott neki, valójában viszont mélyen megalázta. Kósa ugyanis eddig frakcióvezető volt, ami nagyon komoly poszt. Mostantól viszont ő lesz a Modern Városok Program első embere. Ez mondjuk nagyjából olyan, mintha kinevezték volna Büfé-Ruhatárügyi Miniszternek. Sőt! Először nem is miniszterként, hanem kormánybiztosként szánta neki Orbán ezt a "dicső" feladatot. Az mondjuk annyira megalázó volt, hogy Kósa vissza is utasította.A dolog azért is furcsa, mert nem akárkiről van szó. Kósa ugyanis az utolsók egyike az első generációs Fideszesek közül. Alapító tagja volt a pártnak, az első perctől ott volt a vezetésben, ráadásul 16 évig volt Debrecen polgármestere. Közben volt a Fidesz ügyvezető alelnöke is.Most viszont semmije nem maradt. Debrecent otthagyta 2014-ben az országos politika miatt, oda már aligha mehet vissza. A frakció most kiesett mögüle, ez a miniszteri poszt pedig semmire sem jogosítja fel. Letehet majd alapköveket, felavathat tornatermeket, sőt azt is elmondhatja majd a helyi tévékben, hogy mennyire fontos is a Modern Városok program. Politikai nulla lett egyik pillanatról a másikra.Miért tette ezt vele Orbán? Az biztos, hogy Kósa egyre kényelmetlenebbé vált neki. Főleg azért, mert össze-vissza nyilatkozgatott, nem ritkán rajta röhögött az ország. Ez pedig így a választások előtt egyre kellemetlenebb lett a Fidesznek. Persze nem biztos, hogy ez volt az ok. Vagy az egyedüli ok. Még az is lehet, hogy titokban, valamilyen kérdésben ellent mondott a főnöknek. Azt meg ő nem szereti.A Sztárklikknek név nélkül nyilatkozó Fideszes forrásunk azt mondta: nem azon lepődött meg a legjobban, hogy kirúgták Kósát, hanem azon, ahogyan. Egy ilyen régi "táltosnak" ugyanis -szerinte- mindenképpen járt volna az elegánsabb megoldás. Úgy visszavonultatni az élvonaltól, hogy az szépnek tűnjön. Orbán viszont nem ezt a megoldást választotta. Az ő módszere azt üzeni a nyilvánosságnak, hogy bármennyi érdemed van is, a Fideszben nem lehetsz nyugodt a saját jövődet illetően.