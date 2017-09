Orbán: kevesebb Brüsszelt, erősebb nemzetállamokat

Forrás: MTI-Sztárklikk

A magyar kormányfő politikai indíttatású, az inkvizícióshoz hasonló eljárásnak minősítette a Lengyelországgal szembeni európai uniós (EU-s) fellépést, és kifejezte Magyarország szolidaritását minden ehhez hasonlóban érintett tagállam felé.Kevesebb Brüsszelt, és erősebb nemzetállamokat kívánunk látni - fogalmazott, ezt az álláspontot jelölve meg a szerinte politikai indíttatású uniós eljárások okaként.Lengyelországba érkezni azt jelenti, hogy az ember az EU egyik legsikeresebb országának lesz a vendége - jelentette ki Orbán Viktor. A lengyelek gazdasági, tudományos és kulturális teljesítményét megnézve azt lehet látni, hogy az unió jóval szegényebb lenne Lengyelország nélkül - tette hozzá.A lengyel GDP növekedése fantasztikus, az állam gazdasági teljesítménye húzóerő az EU számára - hangoztatta, megjegyezve: a magyarok, de a szlovákok és a csehek is ott vannak a lengyelek nyomában; egy olyan régió két miniszterelnöke találkozott, amely nélkül az unió gazdasági teljesítménye jóval szerényebb lenne.Azt mondta, a magyarok és a lengyelek jól működtek együtt a történelem során, és most is keresik ennek lehetőségeit.Közölte, Beata Szydlóval arról beszéltek, hogy egy-két nagy közös lengyel-magyar projektet mindenképpen el szeretnének indítani. Ha ehhez csatlakozik a többi visegrádi ország is, azt örömmel veszik - fűzte hozzá, jelezve: a konkrétumokról még tárgyalnak majd.Orbán Viktor szavai szerint beszéltek Európa jövőjéről, és megállapították magukról: ha az unió jövőjével kapcsolatos viták fényében nézik, Lengyelország és Magyarország az eredeti, jelenleg hatályban lévő alapszerződés őre.Azért dolgoznak, hogy senki se térhessen el ettől a szerződéstől, amely a tagállamokból indul ki. "Mi ezt a gondolatot őrizzük" - fogalmazott.A szerződés szerint az EU alapját a minden országot megillető kölcsönös tisztelet és együttműködés szellemére kell építeni - mondta Orbán Viktor.Azt állapította meg, hogy ami ma az unióban Lengyelországgal kapcsolatban zajlik, az nem egyszerűen politikai hiba, hanem alapvetően tiszteletlenség. Holott Lengyelországgal a tisztelet hangján kellene beszélni, ahogy azt az EU alapszerződése is előírja - szögezte le.Beszéltek az EU-val fennálló vitáikról is. Orbán Viktor közölte: meghallgatta Beata Szydlo érvelését, és azt állapította meg, hogy alaptalanok a Lengyelországgal szembeni jogállami kritikák.Magyarország nem tartja helyesnek, ha bármely tagállammal szemben alaptalan jogállami kritikát fogalmaznak meg, ezt az unió nem engedheti meg magának - hangoztatta.Azon meggyőződésének adott hangot, hogy a Lengyelországot ért kritikák politikai indíttatásúak, a folyamat "inkvizíciós eljárásra hasonlít". Magyarország mindig szolidáris lesz azokkal, akikkel szemben ilyen eljárást akarnak megindítani - szögezte le.Orbán Viktor kijelentette: olyan EU kell, amely nem teszi lehetővé, hogy az európai intézmények, különösen a bizottság "lopakodó módon" újabb és újabb jogköröket vonjon el a tagállamoktól. Kevesebb Brüsszelt, erősebb nemzetállamokat akarnak - mondta, hozzátéve, szerinte ezért támadják Lengyelországot.Közölte, hogy a találkozón a migráció is szóba került. Elmondta lengyel kollégájának, hogy Európában új helyzet alakult ki, élesen elvált egymástól a tagállamok két csoportja. Vannak azok az országok, amelyek már bevándorlóországok. Ezek jellemzően korábbi gyarmattartók, amelyek most bevándorlókra építenék a munkaerőpiacukat.A másik csoportba tartozók nem kívánnak bevándorlóországgá válni. Ezek a demográfiai problémáikat családpolitikával, a munkaerő-problémáikat gazdaság- és családpolitikával akarják megoldani.Orbán Viktor kijelentette: az EU jövője azon múlik, hogy a két csoport hogyan tud megegyezni egymással.Úgy fogalmazott, nem látja fényesnek a jövőt, a kölcsönös elfogadás helyett ugyanis jelenleg a bevándorlóországok arra akarják rákényszeríteni a nem bevándorlóországokat, hogy ők is azokká váljanak.Bár a miniszterelnöki mandátum négy évre szól, a felelősség hosszabb időre, és nem akarnak olyan államot örökül hagyni, amely bevándorlóországgá vált - szögezte le.Azt mondta, ők nem kritizálják a bevándorlóországokat, de elvárják tőlük: tartsák tiszteletben a magyar nemzet döntését, hogy nem akar azzá válni. Nem akar kevert népességet, nem akarja azt, amit másutt látni, hogy "a keresztény elem folyamatosan csökken", és veszít az életet befolyásoló képességéből.Meg akarják védeni Magyarországot, és csak annyit kérnek, hogy ezt tartsák tiszteletben a bevándorlóországok. Ezt a magyarok kikövetelhetik, ehhez joguk van - nyomatékosította.Orbán Viktor azt mondta, sikeres megbeszélésen vannak túl. Hálás Beata Szydlónak, és alig várja, hogy nagy, közös lengyel-magyar gazdasági projektet indíthassanak meg - hangsúlyozta.Közölte, hogy hivatalos látogatás történt, amely mindig eltér a munkalátogatástól. A hivatalos látogatás alapvetően a tiszteletről szól - tette hozzá a magyar miniszterelnök.Orbán Viktor megbeszélést folytat még Marek Kuchcinskivel, a lengyel parlamenti alsóház, valamint Stanislaw Karczewskivel, a felsőház elnökével. Tárgyal Andrzej Duda lengyel államfővel, interjút ad a varsói magyar nagykövetségen, valamint találkozik Jaroslaw Kaczynskivel, a kormányzó Jog és Igazságosság párt elnökével is.Délelőtt Orbán Viktor koszorúzáson vett részt az ismeretlen katona sírjánál, innen ment a lengyel miniszterelnöki hivatalba, ahol katonai tiszteletadással fogadták.