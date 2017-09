Mi szeretjük Rogán Antalt, csak ő nem szeret minket

Mint ismert, polgári pikniket tartott a Fidesz Kötcsén. A találkozó célja, az elmúlt hét év eredményeinek megvédése volt. Egy kicsit főzőcskéztek az ország vezetői, lakmároztak Németh Szilárd ízes pörkőttyéből, és sutyiban legurítottak néhány kupica pálinkát is. Szóval, mindenki boldog volt. Azaz majdnem mindenki.

A kommunikációért felelős miniszter ugyanis hisztis volt, mert a sajtó munkatársai interjút akartak vele készíteni. Záporoztak is rá rendesen a riporteri kérdések, azonban olyan eltökélten tört át a kamerák és a mikrofonok erdején, hogy feleségét és gyermekét is maga mögött hagyta.Cecília asszony ezért kénytelen is volt utána kiabálni, hogy "Tóni, n...