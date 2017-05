Orbán marad, az ország elbúcsúzhat az uniós tagságától

Forrás: MTI

Gréczy Zsolt sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: Orbán Viktornak mára már nem maradt támogatója Európában. Ezt azzal magyarázta, hogy a határozat elfogadását a Fidesz pártcsaládjához tartozó EP-képviselők is támogatták.A fideszes politikusok azt fogják "hazudni", hogy megtámadták a magyar embereket, de ez nem igaz, az EP-képviselőknek azért van elegük Orbán Viktorból, mert szeretik Magyarországot és "már nem tudják tétlenül nézni ezt a rombolást" - közölte a szóvivő. Nem csak az uniónak, de a jóérzésű magyaroknak is elegük van abból a politikából, amelyik "csal, lop, kiárusítja az országot az oroszoknak, el akarja hagyni Európát, egyetemeket zárat be és civil szervezeteket vegzál" - tette hozzá.A történelem válaszút elé állította a magyarokat, vagy Orbán Viktor, vagy Európa. A DK Európát, az európai Magyarországot, az európai életet választja - összegzett Gréczy Zsolt.Az Európai Parlament (EP) plenáris ülése szerdán a magyarországi helyzetről beterjesztett két határozattervezet közül a szigorúbbat fogadta el, amelynek értelmében a testület megkezdi az előkészítését az uniós szerződés hetedik cikkelye szerinti eljárás megindításának Magyarországgal szemben.Az áprilisi plenáris vita nyomán készült előterjesztést a szociáldemokrata, liberális, zöldpárti és radikális baloldali képviselőcsoport együtt nyújtotta be.A határozat szerint Magyarországon fennáll a kockázata az uniós alapértékek súlyos megsértésének, s ezért az EP utasítja belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságát, hogy készítsen jelentést Magyarországról, hogy az EP szavazhasson az uniós szerződés hetedik cikke első lépésének megindítására vonatkozó indoklással ellátott javaslatról.