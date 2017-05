Orbán megígérte, hogy visszavonják a CEU-törvényt

Forrás: atv.hu

Ujhelyi István szocialista uniós képviselő szerint azt is megígérte a miniszterelnök Brüsszelben, hogy visszavonja a CEU-törvényt a kormány. Vagy az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozva, vagy arra, hogy Semjén Zsolt nem volt itthon, amikor elvileg aláírta a sürgősségi indítványt.A politikus szerint döbbenetes, hogy a francia elnökválasztási kampánysorozat nagy rendezvényein Marine Le Pen, mint a barátjáról beszélt Orbánról, Emmanuel Macron pedig Orbánnal példálózva említette a nukleáris opciót, vagyis a 7. cikkely bevetését Magyarország ellen. Hozzátette: most már a Néppárt vezetője és a bizottság elnöke is belengette a magyarországi szankciókat. Szerinte a francia választás ismét felhívta a figyelmet Putyinra és azokra, akik az Unió szétverésén fáradoznak.2018-ban el kell dönteniük a magyar választóknak, hogy az uniós közösséggel haladunk-e tovább, vagy Putyinisztánba megyünk Orbánnal - tette hozzá a politikus. Hangsúlyozta: Le Pen ugyanazt mondja, amit Orbán, hogy bontsuk vissza az uniót a nemzetállamok laza szövetségére. Szerinte ha ez megvalósul, akkor nem lesz versenyképes az Unió. Orbán illiberális tagállamokra, teljhatalmú urak győzelmére számított, de elszámolta magát - fogalmazott Ujhelyi.