Orbán mennyit gyalogolna a népéért?

Borut Pahor és kísérői - a fia és két kommunikációs szakember - kedden indultak útnak a magyar határ melletti Őrihodosról (Hodos), és minden nap 40 kilométert tesznek meg, hogy hétfőre elérjék a Pirani-öblöt.A szabadságán gyalogló elnök nem rejti véka alá, hogy így akarja népszerűsíteni magát az őszi elnökválasztás előtt.Bevallotta, hogy idő előtti választási kampányról van szó, s az útról készült fotókat folyamatosan töltik majd fel a közösségi oldalakra. Az államfő a csodálatos táj megtekintése mellett így akar találkozni azokkal az emberekkel, akiktől támogatást vár - írták a lapok.Míg egyesek Szlovéniában dicsérik az elnök fiatalos, jó fizikai állapotát, mások populizmussal vádolják és azt írják internetes kommentjeikben, hogy Pahor ugyanúgy a közösségi oldalak rabja, mint Donald Trump amerikai elnök. Pahotr már eddig is sokan "Instagram-királynak" nevezték.A szlovén államfő mandátuma ebben az évben jár le. Az elnökválasztás dátumát pénteken hozza nyilvánosságra Milan Brglez házelnök.Szlovén lapok szerint Borut Pahor egyelőre a legesélyesebb az elnöki posztra. Eddig egyedül csak Milan Kucannak sikerült kétszer elnyernie az öt évig tartó államfői mandátumot, minkét esetben már az első körben győzött.Szlovéniában nem ritka, hogy politikai háttér nélkül, a showbizniszből (színészek, humoristák, valóságshow sztárok) indulnak az elnökválasztáson jelöltek. Jelenleg is négy, hasonló hátterű személy jelentette be indulási szándékát.Borut Pahor nemrég jelezte, nem a szociáldemokrata koalíció támogatásával indul, mint 2012-ben, hanem függetlenként. Politikai pártok támogatása nélkül az elnökjelölteknek 5000 aláírást kell összegyűjteniük az induláshoz, s ez kiváltható még 3 parlamenti képviselői és 3000 civil aláírással vagy 10 parlamenti képviselői aláírással.