Orbán most túl messzire ment

A Néppárt kihátrált a Fidesz mögül

A javaslatot négy frakció (szocialisták, liberálisok, zöldek, egyesült baloldal) nyújtotta be, de többen támogatták, mint ahányan ezekben a frakciókban összesen ülnek.A határozat nyomán a parlament igazságügyi bizottságának elő kell készítenie egy szavazást arról, hogy elinduljon-e a magyar kormány szavazati jogának felfüggesztését indítványozó eljárás. Ilyen súlyos büntetést még soha, egyetlen tagállam ellen sem érvényesítettek. Ha ez az eljárás végigmegy, akkor a magyar kormány elveszti a szavazati jogát az Európai Tanácsban, vagyis a minisztereket és miniszterelnököket tömörítő szervezetben, ami az EU legerősebb intézménye.Most még csak az eljárás előkészítésének elindításáról van szó, és a végső döntéshez (több körös konzultációk után) még a tagállamok kormányainak minősített többségére is szükség lenne. Ám ezzel együtt is, ez nagyon kemény üzenet a magyar kormány számára arról, hogy az európai pártok többsége szerint megsértik a demokrácia legfontosabb alapjait.A magyar kormány számára az a legdurvább, hogy a baloldali-liberális-zöld frakcióknak nincs annyi szavazatuk a parlamentben, hogy egyedül elfogadják a javaslatot.Az elfogadáshoz az is kellett, hogy a Fidesz saját európai pártjából, az Európai Néppártból szavazzanak át a képviselők.Az is jelzésértékű lett volna, ha a Néppárt legyengített javaslatát fogadják el a Fidesz ellen, de az, hogy a keményebb verzió ment át, még durvább üzenet a magyar kormánynak, hogy még a saját párttársai is aggódva nézik, amit csinálnak.