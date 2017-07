Orbán: nálunk a zsidó élet a reneszánszát éli

"Ma a zsidó élet a reneszánszát éli"

Fontos, hogy Izrael és Közép-Európa, illetve Izrael és hazánk olyan jövőt képzeljen el, ahol a fontos dolgok összekötnek bennünket, ilyen hazánk és nemzetünk szeretete, illetve a terrorizmus elleni küzdelem is. Olyan jövőt, amelyben összekötnek a kereskedelmi és beruházási kapcsolatok, a kultúráink közötti mély kapcsolat és a kölcsönhatások; identitásunk magabiztossága, "az, hogy tudjuk, kik vagyunk, és büszkék vagyunk rá" - mondta a zsinagóga Goldmark-termében tartott beszédében a Horthy szobrot avató Orbán Viktor miniszterelnök.A kormányfő a zsidó államot megálmodó Herzl Tivadart idézve azt mondta: "ha akarjátok, nem mese".Ha akarjuk, nem mese, hogy meg tudjuk állítani az európai antiszemitizmus erősödését, és az intolerancia tömeges Európába szállítását - mondta - ha akarjuk, nem mese, hogy az EU-t meggyőzzük arról, hogy ismerje el és tisztelje Izrael azon erőfeszítéseit, áldozatait, amivel Európát is védelmezi, nem csak önmagát - tette hozzá.Közölte: ha a szélsőséges és militáns terroristacsoportok átveszik a közel-keleti térség feletti irányítást, Európának újabb és újabb inváziókkal kell szembenéznie. "Izrael és Európa - benne Magyarország - biztonsága összekapcsolódik" - mutatott rá.A Horthy szobrot avató Orbán Viktor arra is kitért: nálunk ma a zsidó élet a reneszánszát éli, még ha "küzdelmek árán" is, és azt kívánják, hogy "a magyar zsidóság alkotó energiái szabadon kibontakozzanak". Én azt várom - folytatta -, hogy a magyar zsidó kultúra mostani felívelése gazdagítani fogja Magyarországot és nemzeti kultúránkat.A kormányfő leszögezte: Izrael titka az a tudás, hogy hogyan lehet a legkevesebből a legtöbbet kihozni. "Egyszer talán mi is megtanuljuk ezt" - mondta.Megjegyezte: Magyarországon él és a magyar nemzet része Európa második legnagyobb zsidó közössége.Orbán Viktor úgy látja, hasonlóvá teszi a két népet, hogy "mindig többet adunk a világnak, mint amennyit kapunk tőle, és ez így is van rendjén. Kívánom, hogy a két népnek még évszázadokig legyen mit adnia" - zárta beszédét Orbán Viktor.