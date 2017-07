Orbán nem tudja elviselni a vereséget - Újra nekifutnak a plakáttörvénynek

Az atv.hu-t kormányzati források informálták arról, hogy Orbán Viktor "nagyon bosszankodik", hiszen júniusban közepén "semmi sem volt drága neki", "mindenáron ragaszkodott ahhoz", hogy a parlamenti kétharmad nélkül is átmenjen a plakáttörvény.A miniszterelnök személyes ügynek tekintette, hogy július 15-vel eltűnjenek a Mahír Cityposter és a Publimont Simicska érdekeltségek felületeiről a Jobbikos plakátok. Orbán Viktor politikai és törvényi választ akart adni Simicska Lajosnak és a Jobbiknak, miután az ellenzéki párt kormányellenes hirdetései elözönlötték az országot a "Ti dolgoztok, Ők lopnak" üzenettel.Az újabb, A nép nem betiltható, de a kormány leváltható plakátokon azonban nem lehet azonosítani a megrendelőt, a HVG-nek Simicska Lajos, de a Jobbik részéről is többfelé cáfolták, hogy ők állnának az újabb kampány mögött.A Demokrata Párt "örök Soros-ösztöndíjas" plakátjait pedig a miniszterelnök Cinege utcai otthonához vezető útvonalon is elhelyezték. Információk szerint ezt követően, a miniszterelnök elrendelte a július 15-én hatályosult plakáttörvény felülvizsgálatát, annak tanulmányozását, hogy egy újabb módosítással elejét lehessen venni a kellemetlenkedő "kiskapus" megoldásoknak.