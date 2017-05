Orbán nem tudja, hogy miként gazdagodott meg Mészáros Lőrinc

Döbbentes: ezt eszik a magyar és a külföldi kórházakban - fotók

Elképesztő különbségek találni a magyar és a külföldi kórházi kosztok között - írja az atv.hu.

Sok magyar kórházban 500 forintnál is kevesebb jut egy beteg napi fejadagjára. Itthon 2 szelet kenyér és egy macisajt a vacsora, ezzel szemben a szomszédos Ausztriában számos felvágott és zöldség is található a menüben.A Pénzcentrum képekben is szemléltette az igen látványos különbséget:Külföldi példákSvájcAusztriaNémetországÚj-ZélandÉs íme a magyar kínál...