Orbán olyanokat engedett maga köré, akik egy gengszterfilmben is megállnák a helyüket

Botka nyakába vette az országot

Újabb országjárásba kezdett Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje szombaton, hogy a tavasszal meghirdetett, új, igazságosabb Magyarországot megcélzó baloldali politikájának részleteit ismertesse a választókkal. Erről a szocialista politikus számolt be, miután látogatást tett Tiszaújvárosban.

Szeged polgármestere elmondta, a szeptember közepéig tartó országjárásának az is célja, hogy a helyi baloldali képviselőkkel találkozzon, megbeszélje a helyi választási stratégiát, van, ahol be fogja mutatni a párt országgyűlési képviselőjelöltjét is. Ez most Tiszaújvárosban nem történt meg - jegyezte meg.Mint mondta, országjárása során közvetlenü...