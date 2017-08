Orbán rátehénkedett a magyar valóságra

Forrás: Vasárnapi Hírek

Ő volt az, aki a Mediaworks kiadóvállalat tulajdonosaként beszántotta a Népszabadságot, majd a politikai napilap bezárása után eladta a kiadót Mészáros Lőrinc egyik cégének. Addigra a Mediaworks kezében volt a Pannon Lapok Társaságának egész portfóliója is, így a megyei napilapok mintegy kétharmadát birtokolta - írja a Vasárnapi Hírek Szintén az elmúlt héten vette meg Andy Vajna cége a 35 ezres példányszámú Délmagyarországot, az 57 ezer példányban elkelő Kisalföldet, valamint a Bors bulvárnapilapot kiadó Lapcom Zrt.-t, így gyakorlatilag bezárult a kör. A fideszes kézbe került lapok és online változataik a vidéki lakosság legfontosabb tájékozódási pontját jelentik, mostantól ezekben is korlátlanul áradhat a kormánypropaganda.A képletben az egyetlen kérdéses szereplő Pecina lehetne, aki ugyan kétségtelenül jóban van a Fidesz legfelsőbb köreivel, de szoros viszonyt ápolt Spéder Zoltánnal, az FHB Bank korábbi vezetőjével is, akit tavaly igencsak látványosan rugdostak félre a mézesbödön mellől.Ám Pecina nem a múltban él, mivel a hozzá köthető cégnek a HVG szerint a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és az MKB adott hitelt a Russmedia lapjainak megvásárlásához, egyértelmű, hogy az osztrák üzletember a rezsim "megrendelésére dolgozott", hiszen előbbi pénzintézetbe Mészáros Lőrinc lóg be, utóbbiba pedig a Matolcsy klán.És ha már nem maradt több felvásárolni való lap, Mészáros Lőrinc a rádiós piacra is beteszi a lábát. Bár ott eddig inkább Vajna vitézkedett a Fidesz színeiben, a nemzet gázszerelőjének csupán egy balatoni frekvencia jutott, amelyen a Part FM nevű rádió működik.A Magyar Nemzet úgy tudja, a felcsúti polgármester kezébe kerülhet a Class FM elhallgattatása óta néma, egyetlen szabadon álló országos rádiós frekvencia is.Mivel a Class FM tulajdonosa peres úton próbálja visszaszerezni a frekvenciát, korábban azt lehetett feltételezni, hogy az új pályázat kiírása akár évekig elhúzódhat, most azonban úgy tűnik: még a választások előtt ki akarják osztani a sávot, de legkésőbb a médiatanács mandátumának 2019-es lejártáig döntés születhet.A cégbírósági adatokból az is kiderül: rövidesen Mészárosé lesz a Magyar Idők napilap és a Karc FM is, ezek azonban nem nagy veszteségek a szabad magyar sajtónak - létrehozásuk óta a kormánypropagandát tolják.