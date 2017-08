Forrás: Hír TV

A magyar kormány az a mesebeli figura, aki rémtörténeteket mesél a gyerekeknek, hogy ijesztgesse őket, és így kényszerítse ki, hogy szófogadóvá váljanak.Így foglalja össze az Orbán-kormány gyűlöletpropagandáját az Open Democracy - számol be a Hír TV A Soros György által is támogatott szervezet szerint a kormány azért próbálja elhitetni a híveivel a globális összeesküvés-elméletét, hogy megtartsa a szavazóit, a már szinte vallásos idegengyűlölettel pedig a Jobbik szavazóit is megszereznék.