Orbán rendszere pont úgy omlik össze, mint a nagy szovjet birodalom

"Orbán Viktor ebben a beszédében a végén kifejezetten explicit módon egyértelműen megfogalmazta azt, hogy nagy a tét, és a tét ugye az, hogy ha a Fidesz elveszíti a kormányzás lehetőségét, akkor, ahogy ő mondta, elveszik minden, ami 2010 óta épült" - mondta Török Gábor politológus, aki szerint a Fidesz számára sokkal nagyobb tétje van a 2018-as választásoknak, mint 2010-ben vagy 2014-ben."Az ellenzék táborán belül ma már nincsenek olyan jelentős falak a szavazók gondolkodásában, mint voltak korábban, elsősorban a Jobbik néppártosodása, változása okán. Emiatt szerintem valóban veszélyes lehet az a Fidesz számára, hogy az egyéni választókörzetekben kialakul esetleg olyan ellenzéki egység, megfelelő számú választókerületben, ami megakadályozhatja azt, hogy a Fidesznek abszolút többsége legyen" - tette hozzá."Lehet, hogy úgy számolnak, hogy úgyis bedarálunk mindenkit, aki még egy olyan hangot képvisel a sajtóban, ami nekik nem tetszik" - mondta a Jobbik szóvivője, aki szerint veszélyes játékot űz a Fidesz azzal, hogy ellenségnek tekinti a sajtó egy részét, az ellenzéki hangok pedig így is, úgy is utat törnek maguknak."Érteni vélem azt a kormányzati szándékot, hogy lényegében minden, de minden hangot és véleményt tiltsunk be és tüntessünk el, ami nem azonos a miénkkel, ettől függetlenül ezek egyre erősebben jelen vannak. Ahogy a nagy szovjet birodalom összeomlott, ez a birodalom is össze fog" - tette hozzá Mirkóczki Ádám.