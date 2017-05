Orbán sikeresen megkoszorúzott egy kommunista emlékművet

"Orbánt nehéz lenyomni"

Mike Gonzalez konzervatív amerikai elemző a The Daily Signal című internetes újság helyi idő szerint csütörtöki számában a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem (CEU) körüli vitákat értékelve a többi között leszögezte: Orbán Viktor jogosan igyekszik visszaszerezni az Európai Uniótól Magyarország szuverenitásának egy részét.

A The Daily Signal a konzervatív Heritage Alapítvány internetes újságja, Mike Gonzalez pedig a Heritage Alapítvány vezető kutatója. Korábban a The Wall Street Journal című lap brüsszeli irodavezetőjeként, azt megelőzően pedig az amerikai külügyminisztériumban is dolgozott. Elemzésének címe: "A Soros alapította magyar egyetem kö...