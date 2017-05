Orbán soha nem tudja megbocsátani

Szerző: Ujhelyi István

Karjait egymásba fonva, láthatóan erős sértettséggel figyeli, ahogyan az akkori kormányfő Medgyessy Péter és Kovács László külügyminiszter aláírják a Magyarország uniós csatlakozásáról szóló szerződést. Nyilván soha nem tudja megbocsátani, hogy egy évvel korábban vereséget szenvedett és abban a pillanatban nem ő ült ott az Akropolisz lábánál és nem az ő keze alatt sercent a toll a történelmi papíron.Sokat mutat Orbánból az a tény is, hogy - szemben a többi, akkori parlamenti párt képviselőivel - nem kívánt a hivatalosan kiutazó magyar delegáció tagja lenni, feleségével később, "magánúton" érkezett a ceremóniára.A jelenlegi államfő Áder János pedig - aki akkor a Fidesz frakcióvezetője volt - egyszerűen lemondta a részvételt az eseményen. A baloldal bevitte Magyarországot az Európai Unióba, az illiberális jobboldal pedig igyekszik most kivezetni onnan.Az egykor erősen atlantista és liberális Orbán Viktor korábban még hevesen védte az európai közösséget a szélsőségesekkel szemben, majd tulajdonképpen egyik pillanatról a másikra fordult egyet és azóta megveti az európai értékeket, helyette a szélsőségesekkel és a putyini orosz hatalommal kokettál.A magyar nemzetközösség egyik súlyos problémája, hogy sem egymás, sem az ország sikereinek nem tudunk igazán örülni; mélyen gyökerező identitásunk része, hogy nemzeti ünnepeink is leginkább vesztes csaták, levert forradalmak és elbukott harcok emlékeire épülnek.Nem vitatva ezek emlékének fontosságát és szükségességét, ideje lenne új szimbólumokat és új ünnepeket a közösbe emelni. Magyarország polgárai annak idején 83,76 százalékos támogatottsággal döntöttek az Európai Unióba való belépésről. A magyarok azóta - még az orbáni propaganda ellenáramlataival szemben is - az egyik legelkötelezettebb támogatói az Uniónak és uniós tagságunknak.Az EU előnyeit azonban (köszönhetően a populista és illiberális szándékoknak) kevesen ismerik, a magyarok többsége nem érzi sajátjának az európai közösséget, nem érzi magáénak az Európai Uniót. Ez elsősorban a kormány feladata lenne, de Orbánék ünnep és figyelem helyett egyszerűen negligálják az uniós évfordulókat.Számukra sem a csatlakozás napja, sem - az egyébként május 9-én ünnepelt - Európa Nap nem jelent semmit. Sőt, inkább igyekeznek adminisztratív és politikai eszközökkel ellehetetleníteni azt. Pedig itt lenne az alkalom, hogy Európa zászlaja alatt együtt emeljük meg a magyar nemzeti lobogót: ezért javaslom, hogy legyen nemzeti ünnep az Európa nap!Az uniós csatlakozásunk tiszteletére annak idején gigaméretű plakátok (például az Erzsébet hídra kifüggesztett molinók) hirdették az európaiságot. Most a hirdetőfelületeken "Brüsszel" ellen uszít a kormányzat. Nem Európát kell megállítani, hanem a tudatlanságot és a tudatlanságba kényszerítő kormányt. Európa ugyanis mi vagyunk. Mindenki. Ideje így is gondolni rá.