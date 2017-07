Orbán szentté avatása

Szerző: Lang Alex

Hoppácska!Itt a rangsor:1, Orbán Viktor 18,2 %2, Kossuth Lajos 15,5 %3, Széchenyi István 11,8 %4, Petőfi Sándor 9,5 %5, Áder János 6,6 %Magyarul, államalapító Szent István, IV. Béla a második honalapító, Hunyadi Mátyás a fasorban sincs.Orbán és Áder illiberálisként, viszont beküzdötték magukat a liberális kutyák közé, és én csak azon csodálkozom, hogy miért nincs ott Bayer, Kósa és Rezsi Szilárd. Arra azért mindenképpen kíváncsi lennék, hogy milyen körben végezték ezt a kutatást, mert ugye aszongyák, hogy a magyarok válaszai alapján...Nem tudom, hogy téged ez ügyben megkérdeztek-e, de engem a kutya sem. Egy dologra mindenképpen jó ez a tanulmány, alaposan benyalni Orbánnak, így továbbra is járni fog az a pár milliárdocska, amiből fenntartják ezt az intézményt, a mi adóforintjainkból.Én már várom, hogy jövőre, amikor Orbán felköltözik a várba, akkor megtörténik a szentté avatása is, ahol Semjén Zsolt fog prédikálni, vagy valami ilyesmi, de mindenképpen kiátkozzák a Pápát.Ez a hírecske, azért bearanyozta a napomat, de a másik is szép.Állítólag át kell építeni azt az ugrótornyocskát, mert a FINA-nak nem felel meg, így lesz lehetőség elkölteni még pár száz milliócskát, természetesen ezt is mi fizetjük, azon meg már meg sem lepődik az ember, hogy az orosz úszóküldöttség tagjairól a magyar rendőrök leparancsolták a pólóikat, mert azon ott szerepelt a CCCP felírat, meg a vörös csillag.Nem is tudom, hogyan fér ennyi jó hír egy napba és álljon itt ennek a szösszenetnek a végére egy aranyos kis videjó arról, hogyan rendezi le a Valton security embere, a fák kivágása miatt lázadó ligetvédőt!