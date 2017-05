Orbán szerint saját belső tartalékainkat kell mozgósítani

Forrás: MTI

A Fidesz testvérpártja, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) kongresszusán a kormányfő felszólalásában úgy fogalmazott: büszkeséggel tölt el minket, hogy itt élhetünk, büszkék vagyunk nemzeteinkre, azok történelmi teljesítményére, arra, hogy túléltük a nehéz évszázadokat. Egy biztos: szlovénként és magyarként akarunk megmaradni a jövő számára is - jelentette ki.Orbán Viktor hangsúlyozta: egy nagy európai vita közepén állunk, migránsok vagy a saját családjaink, ez itt a kérdés.Európában sokan gondolják, hogy az elöregedő kontinens gondjait bevándorlókkal kell megoldani, de mi azt mondjuk, hogy ha nehéz és bonyolultabb is, nekünk a saját belső tartalékainkat kell mozgósítani, hogy nemzetként fennmaradhassunk, és hisszük, hogy ez lehetséges, még ha le is akarnak beszélni erről minket - mondta.