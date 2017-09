Orbán szitokszó lett Németországban

Forrás: Hír TV

Mindenkit nagyon meglepett Merkel fölénye, a Der Spiegel például Meglepetés címmel írt elemzést arról, hogy mi is történt a kancellárjelölti vitán. "Ugyanis Merkelnek, legalábbis ezt mondják az elemzők, nem áll jól annyira a vitaforma, Schulz retorikailag sokkal jobb, és mindenki meglepődött ezen.De érdekes volt látni más visszhangokat is, például a Frankfurter Allgemeine Zeitungban azt írták, hogy nem is Schulz és nem is Merkel veszítette el, hanem inkább az újságírók, akik moderálták ezt az egészet (...), ugyanis nem tartották elég kritikusnak a kérdéseket, amiket a kancellárjelöltek kaptak" - számolt be róla a Hír TV berlini tudósítója, Diseri Dóra."Hatszor említették egyébként Orbán nevét ebben a kancellárjelölti vitában. Sokan nem nézik jó szemmel, hogy Orbán kvázi szitokszó lett a német médiában; mindig, amikor autokráciáról vagy a demokrácia veszélyeztetéséről van szó, akkor egy lapon említik általában Erdogannal és Putyinnal. Így volt ez a vitában is" - tette hozzá a tudósító."És igazából nehéz ehhez magyarként viszonyulni Németországban, hogy Orbánt mindig egy hívószóként, az autokrácia hívószavaként mindig újra és újra előveszik" - vélekedett a Hír TV németországi munkatársa.