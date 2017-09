Orbán titokzatos utazása

Forrás: HVG

A legnagyobb titok övezi Orbán Viktor szeptember végére tervezett szingapúri látogatását - Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője semmit sem árult el a HVG -nek a részletekről. Pedig a kínai nyitást szorgalmazó Orbán nem véletlenül megy el az általa "illiberálisnak" tartott államba, amelyet a nemzetközi elemzések "sztárjaként" említett.Szingapúr deklaráltan nem offshore-központ, Magyarországon mégis sokaknak ez az emléke róla. A cégiratokat részletesen nyilvánosságra hozzák, de ott is meg lehet bízni stróman részvényest a társaságalapítással. A városállam azonban vállalta, hogy legkésőbb 2018 őszétől ő is átadja más országok hatóságainak a bankszámlák adatait, köztük a vállalatok mögött álló tényleges tulajdonosokét is.Oda jegyezték be például az egyik homályos hátterű letelepedési kötvényes ügynökcéget, az Euro-Asia Investment Ltd.-t, amelynek másfél év után visszavonták az engedélyét. Szingapúrban telepedett le Semsey Barna befektetési bankár is, aki az MKB nem éppen áttekinthető privatizációjában tűnt fel az azóta kiszállt indiai-szingapúri befektetői csapat képviselőjeként.A nyilvános információk alapján egyelőre nem túl sok magyarországi cég központja működik Szingapúrban. Ezekben a cégekben gyakran nagy vagyonokat parkoltatnak: kilencnek közülük egymilliárd, további kilencnek félmilliárd forintnál nagyobb a saját tőkéje.Komoly, tízmilliárdos vagyonokat halmoztak fel Szingapúrba telepített holdingjaikban a legnagyobb vagyonú magyar üzletemberek is, így az OTP Bank vezére, Csányi Sándor és a szerszámgépgyártásban nagyra nőtt Felcsúti Zsolt.