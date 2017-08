Forrás: Hír TV/ Sztárklikk

Nem lehet majd kérdezni Orbán Viktortól a pécsi egyetemi tanévnyitón - számolt be a Szabad Pécs.A lap úgy tudja, a miniszterelnök is részt vesz az idén 650 éves fennállását ünneplő intézmény díszünnepségén.A kormányfő a tervek szerint beszédet is mond, de a sajtó kizárólag a rektort kérdezheti. Az ünnepségen a program szerint a miniszterelnökön és az egyetem rektorán kívül Pécs polgármestere és a Pécsi Egyházmegye püspöke vesz részt.