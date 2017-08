Orbán újabb hazugságba bukott bele

Mindenki annyit ér, amennyit lopott

Azt ugye minden jóérzésű magyar und keresztény embere tudja, hogy a pápa marha, legalábbis azóta, mióta Bayer Zsolt, a Fidesz ötös számú tagkönyvének tulajdonosa kinyilatkozta, aki nem mellesleg lovag és nem sokára felkerül a polcra is, a magyar irodalom halhatatlanjai közé, bár szerintem nem lesz belőle lekvár.

Magyarok, véreim! Tényleg itt a vég, a Pilis alatt dobogó ősi szív is összerándul, a Turul is már csak lapít a fészkén, olyan hírek keringenek Árpád lovon vett ősi földjén. Nem elég nekünk, hogy időtlen idők óta Táborfalva alatt várnak lesben a zsidó seregek pályázva fogyatkozó termál vízkészleteinkre, már az arab terroristák is megszállják a magyar tengert....