Orbán újra orosz csatlósállammá teszi Magyarországot

Forrás: atv.hu

Kiemelte továbbá, hogy ebben az évben már a második alkalommal látogatott a magyar fővárosba az orosz elnök, ez pedig a csatlós államoknak szokott lenni a kiváltsága, ami azt jelenti, hogy fontos dolgok eshettek szóba, mint a Gazprom-szerződés. Az viszont szomorú, hogy a magyar választók erről semmit nem tudnak. Az elemző szerint a hitelezés a politikai zsarolás egyik lehetősége lehet. Magyarország pedig olyan mértékű hitelt kapott, amit annak idején a szovjetbarát kormányzású Ukrajna is.A diplomácia sosem lesz tökéletesen átlátható, nem minden ügyről kell tájékoztatni a közvéleményt és diszkréciót igényel is - mondta Krekó Péter Vujity Tvrtko-nak. Majd kiemelte: a probléma, hogy Magyarország kapcsolatai nagyon egyoldalúak, míg a nyugati országokkal látványosan romlanak meg az együttműködések, addig Oroszországgal egyre szorosabb lesz (velük nincs szövetségi rendszer, csak a NATO). Kiegészítve azzal, hogy Orbán Viktor az az uniós vezető, aki a Krím bekebelezése óta a legtöbbször találkoztak vele, míg a nyugati vezetők lefokozták.Az elemző szerint az is fontos kérdés, hogy kinek áll érdekében ez a látogatás.Az országnak, vagy kiválasztott embereknek? Ha az ország érdekeit tekintjük, akkor nincsen megfogható ok. Azzal folytatta: fő oka a látogatásának, hogy Magyarország uniós tag, és küldheti haza Putyin az üzenetet, hogy szívesen fogadják az Unióban. Az unióban pedig az lehet, hogy vannak barátai. Krekó szerint érdekes, hogy Brüsszelben soha nem szavaz az Oroszországot sújtó szankciók ellen Orbán Viktor."Faltörő kos lehet az uniós szankciók ellen és destabilizálhatja az uniót, ez mutatja jól, hogy egyenlőtlen a kapcsolat. A konkrétumokat az orosz fél diktálja, és a magyar elviseli akár a megaláztatásokat is."