Orbán Viktátorról és a WC-ből érkező Mészáros Lőrincről ír a külföldi sajtó

Forrás: Napi.hu

Diák aktivistaként Orbán segítette Magyarországot abban, hogy megszabaduljon a kommunizmustól, miniszterelnökként az "illiberális demokrácia" szabályai szerint játszik és magasztalja Donald Trump amerikai, illetve Vlagyimir Putyin orosz államfőt. Ezzel az alcímmel indítja magyarországi riportját a londoni NewStatesman hetilapban Martin Fletcher - írja a Napi.hu Ezt követően egy rövid budapesti látkép következik, amit a riporter szembeállít Felcsúttal, ahol a miniszterelnök felnőtt és ma is vidéki háza van. A brit újságíró bemutatja olvasóinak az Orbán Viktor háza mellé épített Pancho Arénát, amelyet olyan cégadományokból húztak fel, amelyeket a kormány által kezdeményezett törvény értelmében leírhattak az adójukból.Idéz egy ellenzéki politikust, aki szerint a stadion az Orbán-rendszer a korruptságának és megalomániának szimbóluma. Nem marad ki a bemutatóból az uniós pénzből épített, kihasználatlan kisvasút sem.Fletcher beszámol róla, hogyan vált Mészáros Lőrinc, Orbán gyerekkori barátja gázszerelőből az ország ötödik leggazdagabb emberévé. Mint írja Felcsút polgármesterének jelentős ingatlana van a faluban, amely körül drága autóflotta parkol.A brit riporter ugyanakkor munkahelyén próbált szóba elegyedni az üzletemberrel. Mészáros Lőrinc éppen a WC-ből jött kifelé, amikor megszólította. Miután kiderült, hogy újságíró, azt a választ kapta fennhangon: "Tűnjön el innen! Mit keres itt? Ez magánterület. Távozzon azonnal! Semmit sem mondok magának" - fejezte be a nagyvállalkozó, majd magára csapta az ajtót.Első ránézésre Magyarország olyan, mint egy megszokott EU- és NATO-tagállam, egy normál demokrácia, ahol vannak választások és az emberek tüntethetnek az utcán. Ugyanakkor azok, akik "Viktátornak" tartják Orbánt, felhívják a figyelmet arra, hogy kormányzása egyre autokratikusabb és korruptabb.A bírálók szerint - számos esetben uniós forrásból finanszírozott - állami megrendelésekkel jutalmazza a hozzá hű oligarchákat és igyekszik elhallgattatni a független médiát. Az elvileg a végrehajtó és a törvényhozó hatalomtól független intézményeket lojális támogatóival tölti fel. Félresöpri az eltérő véleményeket és becsmérli ellenfeleit.A NewStatesman riportere ezután hosszú bekezdéseken át ismerteti Orbán Viktor politikai életútját a kezdetektől 2010 utáni kormányzása számos vitatott ügyéig. Az utóbbiak között megjelenik a Szabadság téri háborús emlékmű, amely csupán áldozatnak állítja be Magyarországot, illetve vele szemben a civilek élő emlékműve, amely megmutatja, hogy ez történelemhamisítás.A cikk emlékeztet a miniszterelnök 2014-es tusnádfürdői beszédére, amelyben a nyugati dogmákkal való szakításra szólította fel az embereket, példának állítva eléjük Kínát, Oroszországot és Törökországot mint sikeres modelleket. Felidézi a berlini Democracy Reporting civil szervezet számítását, amely szerint négyszáz állami közbeszerzést nyertek a Fideszhez közeli oligarchák 1,8 milliárd dollár (mai árfolyamon nagyjából 460 milliárd forint) értékben.A portál olvasója megtudhatja, hogyan ért dicstelen véget az ellenzéki Népszabadság, amelynek kiadója a lap megszűnése után kisvártatva Mészáros tulajdonába került. A demokrácia és a diktatúra közti átmenet szürke zónájában élünk - adja közre a Fidesz-alapító Hegedűs István, az Európa Társaság elnöke véleményét.Miután visszaérkezett Londonba, Fletcher telefonon beszélt Kovács Zoltánnal, akit Orbán szóvivőjeként mutat be. Kovács hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök pragmatikus kapcsolatban van Putyin elnökkel, mivel Magyarország erősen függ az Oroszországból érkező energiahordozóktól. Visszautasította a kormányfőt érő korrupciós vádakat.Szerinte az ellenzék szisztematikusan igyekszik lejáratni a kormányt és a civil szervezetek többsége elsősorban politikai szereplőként tevékenykedik.A brit újságíró megemlíti a Momentum Mozgalom feltűnését, amely kísértetiesen emlékeztet Orbán Viktor ifjúkori rebelliójára az autokratikus rendszerrel szemben. Egy dolog azonban, hogy az ifjú magyarok tüntethetnek a kozmopolita fővárosban, a másik a vidék idősebb, konzervatív, provinciális szavazóbázisa.Az utóbbiak körében Orbán sokkal népszerűbb, mint amilyen Kádár kommunista rezsimje valaha volt. Ez lehet az egyik titka, hogy 2014-ben meggyőző többséggel újraválasztották.A gazdaság stabilitása, illetve Orbán szemérmetlen nacionalizmusa, nyers beszédmódja és arcátlan Brüsszel-ellenessége jó rezonál abban a társadalomban, amely sokszor megszégyenült a 20. században. A Fidesz 20-30 százalékkal vezeti a népszerűségi listákat, az ellenzék szétaprózott, biztosnak látszik, hogy Orbán negyedszer is kormányfői megbízást kap a jövő évi választásokon.Ugyanakkor Brüsszelben, 1100 kilométerrel odébb egyre nagyobb aggodalmat kelt, hogy Orbán lebontja Magyarország nagy nehezen kivívott demokráciáját. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indít, az Európai Néppárt pedig megfedte a Fideszt.Csakhogy Orbán tudja, meddig feszítheti a húrt. Tudja, hogy a nehézségekkel küzdő EU nem akarja érvényesíteni Magyarországgal szemben az uniós szavazati jog megvonásával járó szankciót - az európai alapszerződés 7. cikkelyét -, mert az tovább taszítaná az országot Oroszország felé.Eközben az uniós pénz szépen folyik Magyarországra, segítve Orbánt abban, hogy megerősítse a gazdaságot, focistadionokat építsen és jutalmazza kedvenc oligarcháit. Az EU finanszírozza az Európa első "irányított demokráciáját" - mondta a NewStatesman újságírójának egy Magyarországon élő, pikírt brit. A pénz Brüsszelből jön, majd a Fidesz zsebébe megy. És ez a folyamat egyre gyorsabb - vélte.