Orbán Viktor a Naprendszer meghódítására készül

Forrás: Hír TV

Kedvet kapott Kéri László arra, hogy Brüsszelbe menjen kémkedni, hiszen csak így tudja megállítani azt. A politológus Tusványost sem hagyta szó nélkül Kálmán Olga műsorában : "szárnyalt a gondolat, hogy ugyan már, amerikai elnökválasztás, francia elnökválasztás semmi... Itt az igazi tét a V4-ek növekvő jelentősége, és a V4-eknek meg én vagyok a motorja - mondja szerényen az az ember, aki szeret egyes szám első személybe beszélni. Elveszi a multiknak a pénzét, Ludas Matyiként jól elnáspángolja ezt a sok rohadt nyugati Döbrögit."Kéri nehezen tud komoly fejet vágni, ha az aktuális kampánytémákról van szó, hiszen az a meglátása, hogy azok minden beszédben ismétlődnek. "Halmozódnak egymásra a féligazságok, volt egy hosszú gondolatmenet, ez az erős állam kritériumai. Ha én jól értettem, akkor ő (Orbán Viktor miniszterelnök) ki is pipálta ezeknek a nagy részét, kivéve a demográfiát, ott majd a Németh Szilárd megmondja az országnak, hogy mit kell tenni" - fogalmazott Kéri a Hír TV stúdiójában.Rámutatott: ezek a "kipipálások" féligazságokból állnak. Szerinte az is ilyen, hogy egy erős ország saját magát finanszírozza.A magyarázat a szakember szerint az, hogy Orbán Viktor még saját magát sem biztos, hogy komolyan veszi, szimplán választást akar nyerni, ugyanakkor a szavazóit jól ismeri. "Úgy elszabadul rajtunk a hülyeség, hogy észre sem vesszük" - foglalta össze a jelenlegi helyzetet, hozzátéve: az apróságok szintjén vérlázító, ami folyik.- A nagy duma, a tusványosi szárnyalás mellett az erőszakosan pofátlan, ugyanakkor bizonytalan hatalom állandóan, nap mint nap pofán veri az embereket. Majd pár nap múlva, amikor rájön, hogy tévedett, elnézést kér.Kéri úgy látja, a kettősség érzése kezd eluralkodni a miniszterelnöki beszédben is elhangzottak alapján: "fontosabb vagyok az egész világnál, most még csak a V4-ek, most még csak én, az öt kontinens, a Naprendszer, meg minden."Ezzel a politikai magatartással is közönségre talált a kormány - közben a mindennapi realitás az egyre kevésbé teljesítő közigazgatás, a szervezeti arrogancia.A politológus szerint a miniszterelnök egy olyan képet fest magáról, hogy ő a büszke vezető, a nép, az emberek pedig nőjenek fel hozzá. "Okos országnak okos miniszterelnök való, erős és büszke országnak erős és büszke miniszterelnök való. Nem tudja magáról az erős és büszke ország, hogy erős és büszke, ezért a miniszterelnökének mindig, minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy mindenkinek a képébe törölje azt, hogy én erős és büszke miniszterelnök vagyok, és majd ti is fel fogtok hozzám nőni, és egyszer majd valahol, a hegeli triász jegyében egyesülünk" - így Kéri.