Orbán Viktor és az elképzelt összeesküvés

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az elképzelt összeesküvés című riportban a szerzők, Gerald Braunberger, Stephan Löwenstein és Reinhard Veser kiemelik, Orbán Viktor úgy látja, "hadban áll" Soros Györggyel. Azzal vádolja, hogy "profitszerzés céljából migránsok millióit akarja áttelepíteni Európába", de vajon "hogyan jutott erre Orbán?"Kifejtik, Magyarország és a kormány megítélése szerint az Európa békéjét és biztonságát fenyegető "spekuláns" által működtetett "maffiahálózat" egyik központja, a Helsinki Bizottság arra példa, hogy "miként lehet egy embert és életművét egy torz politikai tükörben úgy beállítani, hogy minden mérték elvesszen, és nehéz legyen higgadtan elemezni, valójában mit is tesz és mond az illető".Magyarország "különösen jó, egyben különösen nyomasztó példa - jó, mert ez az ember ott született és máig különleges kapcsolatokat ápol az országgal, és különösen nyomasztó, mert rendkívül élesen megmutatkozik, miként keltenek életre rég eltűntnek hitt démonokat a torztükörben" - írták a FAZ szerzői, a többi között hangsúlyozva, a kormányfő egyetlen alkalmat sem hagy ki, hogy a Soros György által, illetve az általa is támogatott civil szervezetek tevékenységét olyan beállításban láttassa, mintha külföldi pénzek felhasználásával titokban szerveznék az illegális migrációt, és "tudatosan vagy nem tudatosan trójai falóként szolgálnának a migrációt követő terrorizmus számára".A terjedelmes riportban arról is írtak, hogy nem csak a magyar kormány állítja be Sorost a szálakat a háttérből mozgató alakként.A többi között hozzátették, "szélsőjobboldali körökben a zsidó családból származó Soros neve már régen a (tőkés zsidók) kódszava". "Újabban a magyar kormány is rájátszik erre a motívumra" - írták a FAZ szerzői.